Владислава Мангера взяли под арест до 28 июля

19.06.2020, 8:06, Новости дня

Сегодня ночью Печерский райсуд Киева принял решение взять под стражу до 28 июля без права внесения залога главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает hromadske.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский ходатайствовали об аресте Мангера, потому что после открытия стороне защиты материалов уголовного производства глава Херсонского олбсовета якобы оказывал давление на двух свидетелей по делу. По их словам, Мангер делал это не лично, а через других лиц.

Сам подозреваемый назвал эти слова ложью, а все подозрения в отношении себя – сфальсифицированными.

Адвокаты Мангера намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

“Специально закрыв заседание для того, чтобы не дать всей стране видеть абсурдность всего заседания, поздно ночью огласили решение. Те, кто считает, что мы тянули – нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура вынуждала [Игоря] Павловского и [Павла] Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы их предоставили. Но суд их просто не принял. Что ж, дальше апелляция и ЕСПЧ. Отдельно заслуживает внимания эпизод с врыванием на заседание трех депутатов от “Слуги народа” с требованием “быстрее заканчивать”, – написал в своем Facebook адвокат Дмитрий Ильченко.

Вкратце: Владислав Мангер взяли под стражу до 28.07.2020 года.Специально закрыв заседание для того, что бы не дать всей… Posted by Dmytro Ilchenko on Neljapäev, 18. juuni 2020

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона.

Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Заседание проходило в закрытом режиме.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена с уголовным прошлым Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого в марте 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу. За Мангера в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн, и все это время он находился на свободе.