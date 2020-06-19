Правдивые предсказания архимандрита Тавриона

19.06.2020, 8:00, Разное

В миру его звали Тихоном Даниловичем Батозским, родился он в Харьковской губернии в 1898 году в семье казначея. Семья была многодетная, как и все в то время. В земской школе получил 3 класса образования и пошёл учиться в учительскую семинарию. С малых лет прислуживал в храме, за тем трудился в иконописной мастерской в Глинской пустыни. Всё это время мечтал о постриге в монахи, но пришла Первая мировая война и Тихона призвали в армию. После войны возвращается в Глинскую пустынь и в 1920 году был пострижен в монахи.

Времена с христианством были трудные, многие монастыри и храмы закрывали. 1922 году монах Таврион приехал в Москву, 7 лет служил в разных монастырях разных городов и в 1929 году получил сан архимандрита. Дальше пошла череда арестов и тюрем.

…Мне вспоминается один человек сильного духа, который говорил мне о своих испытаниях. Это отец Таврион, тоже русский человек. Десять или пятнадцать лет тому назад я встретил его в Латвии, в маленькой Пустыньке, где он жил в одиночестве. Он сидел передо мной, человек моего поколения; в его глазах светились благодарность и изумление, и он мне сказал: „Вы себе не можете представить, как непостижимо добр Бог был ко мне! – вспоминал один из его близких друзей.

Старец Таврион был человеком невероятной духовной силы. Всю свою жизнь он прослужил Богу, читал мысли людей как листья книги. Умер в 1978 году, но оставил после себя много пророчеств о нашем теперешнем времени.

Что же предсказывал Архимандрит Таврион:

Будут выдавать новые паспорта и номера и всё будет электронным;

Будут вино подменять крашеным спиртом;

День сократится, станет меньше часов;

Будут подниматься цены очень высокие, потом деньги наличные удалят и будут электронные деньги, все буду с карточками;

Настанет голод как духовный так и продовольственный;

Будут различные гонения и притеснения христиан, а потом война, но очень быстрая и мощная;

Китай пойдет по России, но он пройдет не как воинствующий, а как идущий куда-то на войну. Россия будет, как коридор, для него. Когда дойдут до Урала, остановятся и будут жить там долго;

Так же про штрих код на продуктах говорил, что будет символ и 30 палочек, крайние и средние удлинённые и будут их клеить на продукты;

Америка. Весь континент пропадёт;

Господь сохранит Русь;

Многие из духовенства потеряют веру;

Про компьютер он говорил так, что в одной небольшой, западной стране будет вмонтирован большой мощный аппарат. Сначала тайно, а потом распространиться по миру. Предостерегал, чтобы люди не попадали в этот компьютер( эх мы все уже там;

Без нового паспорта людям будет плохо(это про электронный паспорт), не будут принимать на работу, а с ним людям будут хорошо, но до поры до времени. Кто не захочет такой паспорт-будет гоним;

Говорил, что Америку не стоит бояться, что она как пёс на цепи, будет лаять, а единомышленники будут подгавкивать, но против России она бессильна.