 

Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

19.06.2020, 7:53, Новости дня

Российское посольство в Вашингтона, комментируя законопроект о запрете вывода американских войск из Европы из-за «российской угрозы», призвало законодателей США проявить сдержанность в «эмоциях и оценках».

«Мы призываем законодателей США проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. РФ ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», – говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Дипломаты также напомнили, что в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.

Так в посольстве отреагировали на внесение в Cенат США проекта закона о запрете вывода американских войск из Европы. Такое решение обосновывается тем, что США якобы помогают европейским союзникам противостоять России, КНДР и Ирану. 



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