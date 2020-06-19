 

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа вблизи Крыма

19.06.2020, 7:48, Новости дня

Любые попытки добычи киевскими властями углеводородного сырья на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, сообщил депутат Госдумы от крымского регионa, член комитетa по энергетикe Михаил Шеремет.

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.

Он добавил, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран, с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.

«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», – подчеркнул Шеремет.

Ранее главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер заявил, что компания намерена возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов. 

В феврале Нафтогаз подготовил новую 10-летнюю стратегию «Трезубец» по наращиванию добычи газа: компания планирует разработку шельфового месторождения в Черном море, этот участок площадью 9,5 тыс. квадратных километров находится в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный нынешней крымской властью «Черноморнефтегаз».



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