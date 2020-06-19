Цискаридзе заявил о «чудовищном моральном состоянии» Ефремова

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19.06.2020, 7:30, Новости дня

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе сообщил о «чудовищном моральном состоянии» актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы и призвал «не усугублять тяжелое положение» артиста.

Цискаридзе выразил соболезнования семье погибшего в ДТП с Ефремовым водителя Сергея Захарова. «Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова», – написал Цискаридзе в своем Instagram, уточнив, что не является другом Ефремова.

При этом он призвал «не усугублять тяжелое положение» артиста. «Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе – осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств», – заключил Цискаридзе.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Родные Захарова выразили надежду, что Ефремов получит максимально возможный срок.



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