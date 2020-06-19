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19.06.2020, 7:20, Разное

Пожалуй один из самых таинственных обрядов инициации – это Посвящение в ремесло ведьмы. Вокруг таинства Посвящения ходят мифы и не иссякают вопросы. На многие вопросы по Посвящению сегодня нам ответит всемирно известная ведьма Алена Полынь.

Статью мы построили в формате вопрос – ответ, для четкого понимания читателем самого важного для него.

– Посвящение в ведьму происходит на кладбище с зарезанием петуха?

– Посвящение в ведьму никогда не происходит на кладбище с зарезанием петуха. Посвящение на кладбище с жертвенной птицей не является посвящением в ведьму, это ритуал посвящения в темную сторону религиозного эгрегора. Хотя чаще не посвящаемый не жрец данного культа не мыслят во что и зачем посвящают.

– Посвящение в ведьму нужно проводить ночью?

– Нет, Посвящение в ведьму можно проводить в любое Время суток.

– Ведьмами рождаются или все равно нужно Посвящение?

– Дар ведовства передается по наследству, но его в основном путают с колдовским ремеслом. Например бабка колдовала, значит у внучки дар, а если перед смертью за руку внучку подержала так вообще точно передала. Но это колдовство, оно зависимо от неких земных сущей (бесов, джинов и т.д.) , не знание и уж тем более не Сила. Ведьмы ныне не рождаются, рождение Ведьмы событие мирового масштаба.

– Чем отличается ведьма от ведуньи и колдуньи?

– Ведьма – ведающая материю, та что ведает знания Изначалья, что является матерью. Ведьмой не возможно стать без прохождения опыта материнства. Ведунья – это не белая ведьма, как думают многие. Ведунья та, что обладает знаниями и Силой, но детей пока нет. Колдунья та, что работает с сущами, которых приобрела путем передачи по Роду или в какой либо религии.

Когда спрашивают в чем разница разных Посвящений, я поясняю наглядно . Есть разница мыться под тонкой струйкой воды, или под душем, так вот все Посвящения от рейки до резаных на кладбище петухов – тонкие, даже не струйки, а капельки, а Посвящение в ведьму это водопад, в котором вся Сила и Знания Изначалья, такое Посвящение вне религий, оно идет от Истока. 

Я горжусь, что эта Великая Сила выбрала меня как проводника такого Посвящения. Так же мне удалось создать международную оккультную организацию Империю сильнейших ведьм https://witches-empire.com, которая объединила вместе ведьм и ведунов для обмена опытом, ведь магия – это наука мироздания.  



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