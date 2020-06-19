 

Домовой и Полтергейст это не одно и тоже

19.06.2020, 7:20, Разное

Эти явления часто смешивают, считая, что полтергейст — это западный вариант домового, но на самом деле между двумя этими феноменами есть много отличий.

Домовой (или как его часто называют в народе — барабашка) — домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, совершенно беззлобный хранитель домашнего очага.

А полтергейст — это довольно опасное явление, которое может нанести вред человеку, проявляясь в виде самовозгорания, самопроизвольного движения предметов. Также считается, что в отличие от домового и других духов, полтергейст привязан не к месту, а к человеку, чаще всего — к ребёнку.

Многие маги и экстрасенсы утверждают, что среди всех невидимых существ, которые могут поселиться в вашем доме, домовые безопаснее всего. Более того, они даже приносят пользу. Считается, что они охраняют жилище от зла, от беды, пожара и всяких неурядиц.

Если верить исследованиям демонологов, домовой питается преимущественно хорошими эмоциями, потому в счастливых семьях его присутствия почти незаметно. Но если домового обозлить беспорядком или ссорами, он начинает стучать дверями, бить посуду и прячет вещи.

Шалости домового редко представляют опасность человеку, а полтергейст наносит людям раны (или укусы) и даже может устроить пожар. 

Полтергейст – невидимая энергетическая сущность, которая наделена сознанием, способна вступать в контакт с людьми, обнаруживает свое присутствие аномальными звуками, перемещением и повреждением предметов, травмированием людей.

Полтергейст обладает силой поднимать и двигать предметы, зажигать негорючие вещества и тела людей, создавать шумы и даже оставлять знаки на стенах. В местах появления полтергейста обычно резко падает температура, смещается магнитное поле, компас начинает врать, а люди ощущают упадок сил.

Хуже всего то, что исследователи до сих пор не могут сойтись на том, как ликвидировать полтергейст.

Отличить полтергейст от домового несложно. Звуки, которые выдает домовой в отличии от полтергейста, обычно приближены к естественным – шаги, дыхание, скрип дверей и т. п.



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