Футболист из Чили опоздал на тренировку из-за похищения пришельцами

19.06.2020, 7:20, Разное

В Бразилии существует спортивный подкаст (аудиоинтервью с ведущим Б. Ладо), который выходит регулярно и транслируется на многих спортивных сайтах.

Недавно в нем вышло интервью с чилийским футболистом Густаво Лоренцетти, который пояснил кое-что интересное и неожиданное о своем бывшем партнере по команде Гильермо Марино, когда выступал за команду "Универсидад де Чили".

"Однажды он сказал нам, что опоздал на тренировку потому, что его похитили инопланетяне. И потом он дал нам полное объяснение того, что он ощущал и что там происходило", – пояснил Лоренцетти.

"Он начал нам объяснять, что внезапно потерялся, а потом его забрали пришельцы. Он рассказал, что они забирают вашу душу, анализируют ее и все время присматривают за вами. Да, он рассказывал об этом".

По словам Лоренцетти он полностью поверил своему товарищу по команде, потому что не верить ему не было никакой причины – Марино считался серьезным человеком и не имел привычки врать и выдумывать что-то подобное (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

"Он никогда никуда не опаздывал до того момента и он очень правдивый человек".

Эту историю слышал и их тренер, но Лоренцетти не знает, он тоже поверил Марино или нет. Однако он принял его объяснение, возможно потому, что Марино являлся ключевым игроком и во многом благодаря ему команда "Универсидад де Чили" выиграла в 2011 году чемпионаты Apertura и Clausura.

"Гильермо хотел, чтобы я пояснил эту его историю, хотя я сам сомневаюсь, что это было нужно, потому что теперь он будет получать много звонков от разных людей, в том числе далеких от спорта".

Гильермо Марино

К сожалению, больше никаких подробностей этой истории в подкасте указано не было, а также нет никаких комментариев по этому вопросу от самого Гильермо Марино. При этом кажется, что история и правда была на самом деле. Дело в том, что Чили является одной из самых горячих точек мира в том, что касается наблюдений НЛО.

В том числе наблюдений НЛО на спортивных мероприятиях. Самая известная история подобного рода произошла в 1954 году, когда местная команда играла с командой из Италии. Тогда матч был приостановлен на некоторое время из-за того, что тысячи зрителей увидели крупный НЛО, который завис в небе прямо над спортивным стадионом.

После того, как этот НЛО пропал, множество людей нашли на траве стадиона и сиденьях трибун странное вещество, похожее на "волосы ангела".

Ученые предполагают, что вероятнее всего все эти зрители видели пролетающую по воздуху большую стаю мигрирующих паучков, однако подобное объяснение многим кажется сильно притянутым за уши.

Нечто подобное произошло в Чили и в 2015 году, когда церемония открытия Кубка Америка была прервана из-за появления НЛО. Целый три минуты странный объект был наблюдаем множеством человек.

Кроме того Гильермо Марино не единственный профессиональный футболист, который пояснил о своем похищении пришельцами. Легенда футбола Диего Марадона в прошлом году рассказал, что на целых три дня его похитили инопланетяне.

В интервью у Марадоны спросили, верит ли он в НЛО, на что он внезапно ответил, что однажды он напился в баре, а потом исчез на целый три дня. Когда же он пришел наконец домой, то рассказал, что на самом деле все эти дни он находился на борту НЛО с пришельцами. И что он не может рассказать им никаких подробностей.