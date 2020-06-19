750 миллионов ГМО-комаров выпустят во Флориде

19.06.2020, 7:20, Разное

Спорный план выпустить в природу американского штата Флорида 750 миллионов генетически модифицированных комаров готовит биотехнологическая фирма Oxitec. Недавно она уже получила официальное разрешение на подобную деятельность и план уже вовсю готовится к его воплощению.

В этих ГМО-комарах содержится специальный белок, который снижает выживаемость женского потомства. Предполагается, что когда ГМО-комары начнут скрещиваться с обычными комарами, этот белок передастся всей популяции и общее количество комаров начнет сокращаться из-за уменьшения числа размножающихся женских особей.

Речь идет о комарах вида Aedes aegypti (комар жёлтолихорадочный), которые считаются разносчиками множества опасных для людей патогенов, к примеру вируса Зика и вируса лихорадки Денге (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Агентство по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency – EPA) одобрило планы Oxitec еще в мае, а в июне планы были одобрены департаментами сельского хозяйства и бытовых услуг Флориды. ГМО-комаров намереваются выпустить в конце лета в округе Монро на юге Флориды.

Многие группы защитников окружающей среды считают, что план является неразумным и что последствия подобного вмешательства в биологию и экосистему дикой природы недостаточно просчитаны.

"Люди здесь во Флориде не хотят, чтобы рядом с ними летали генно-модицифированные комары и все это похоже на эксперименты на людях", – говорит Барри Рэй из экологической коалиции Флорида-Кис.

В июне группа защитников окружающей среды подала коллективный иск против EPA, чтобы попытаться остановить исследования. По их мнению EPA нарушило Закон об исчезающих видах, потому что комарами питаются множество видов животных, в том числе редкие виды.

Джейди Хэнсон из Международного центра по оценке технологий и Центра безопасности пищевых продуктов описала подобные эксперименты как эквивалент "эксперимента в Парке Юрского периода", также заявив, что EPA незаконно отказалось всерьез анализировать экологические риски.

Но несмотря на все эти возражения Oxitec удалось получить разрешение EPA на проведение эксперимента не только во Флориде, но и в штате Техас, где они хотят выпустить еще больше ГМО-комаров в 2021 году.

Если эксперимент будет успешным, фирма Oxitec надеется, что их ГМО-комары будут использованы и в тех регионах мира, где большой риск заболеваемости лихорадкой денге и вирусом Зика.