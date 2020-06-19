 

Китай раскрыл перед ВОЗ геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

19.06.2020, 7:08, Новости дня

Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ последовательность генома найденного на оптовом рынке Пекина штамма коронавируса.

«Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через «Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус» официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке «Синьфади» и геноме вируса», – приводит сообщении на сайте центра РИА «Новости».

В частности, центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).

«Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом», – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине выявили вспышку вызываемого коронавирусом заболевания на оптовом рынке «Синьфади».

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю выразил мнение, что коронавирус, который обнаружили на одном из рынков Пекина, может быть более заразным, чем тот, который выявили на рынке в Ухане зимой.

После этого власти китайской столицы повысили уровень реагирования на ЧС в области здравоохранения (с повышенного до очень высокого), ввели во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и «режим военного времени», который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

При этом власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса. На фоне этих событий президент США Дональд Трамп вновь обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / В Башкортостане суд лишил прав мать 7-летнего ребенка-маугли

20.05 / Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с живущим в вагончике ветераном ВОВ

06.05 / Больше всего штрафов за нарушение режима получили любители выпивать на улицах

19.05 / В Москве работают 711 из 720 крупных и средних предприятий

18.04 / Кличко о загрязнении воздуха в Киеве: Специалисты просят не выходить на улицу без необходимости

15.05 / США осудили попытки хакеров из КНР похитить данные американских исследований по коронавирусу

20.04 / Москвичка, которую привезли из больницы и оставили у дома, умерла не от пневмонии, а от сердечного приступа – департамент здравоохранения

27.05 / Ситуацию с коронавирусом в Москве признали полностью контролируемой

15.05 / Путин поручил держать коечный фонд в регионах на самом высоком уровне готовности

15.05 / Эпидемиолог рассказал о сроках победы над коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска