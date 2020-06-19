 

Правоохранители Москвы задержали участников дискотеки на Кузнецком мосту

19.06.2020, 7:00, Новости дня

Полицейские задержали нескольких участников уличной дискотеки, организованной в центре Москвы.

Массовая вечеринка под открытым небом прошла на Кузнецком мосту. Толпы молодых людей, невзирая на ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, шумно веселились и танцевали под громкую музыку. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

 

По некоторым данным, всего были задержаны 10 участников вечеринки, сообщает телеканал "Россия 24".



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