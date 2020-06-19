 

На Санкт-Петербург обрушились ливни с градом и штормовым ветром

19.06.2020, 7:00, Новости дня

Ливни со штормовым ветром и градом — в Санкт-Петербурге. Только за два часа выпала половина месячной нормы осадков. Мощный грозовой фронт накрыл город вечером в четверг, 18 июня.

Некоторые районы города и области оказались подтоплены. Больше всего осадков выпало в Ломоносове, Петергофе, Кронштадте, на севере Санкт-Петербурга, сообщает телеканал "Россия 24".

Жители делятся в социальных сетях фотографиями: на снимках — поваленные деревья, сломанные светофоры и дорожные знаки, "плавающие" автомобили. Несколько пригородных электричек были задержаны.

По данным информагенств, на побережье Финского залива во время грозы от удара молнии погиб ребёнок.



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