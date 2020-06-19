 

ООН согласилась с критикой Путина в ее адрес

19.06.2020, 7:00, Новости дня

Вышла в свет статья Владимира Путина. Она называется "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Текст, который посвящен истории Второй Мировой войны, размещен на официальном сайте президента России.

 

В своей статье Владимир Путин в частности отметил, что в работе ООН сейчас есть некая напряженность, и организация не такая эффективная, какой могла бы быть. В руководстве ООН с критикой российского президента согласились, передает телеканал "Россия 24".

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал причиной не столь высокой эффективности разногласия ключевых стран, в том числе членов Совета Безопасности. Ранее Гутерриш поддержал инициативу Владимира Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совбеза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / В Узбекистане одиноких пенсионеров и инвалидов обеспечат средствами защиты от коронавируса

02.06 / Телеведущий Оскар Кучера переболел коронавирусом

27.05 / Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

24.05 / Исследователи заявили о смерти 41 человека из-за матча «Ливерпуля» и «Атлетико»

11.05 / Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

23.04 / Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи

13.04 / Спасти цирковых зверей от голода: откликнулись сотни неравнодушных

19.05 / На ВДНХ стали гнездиться редкие краснокнижные птицы

08.06 / США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов

18.05 / Сейшелы отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска