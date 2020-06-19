ООН согласилась с критикой Путина в ее адрес

19.06.2020, 7:00, Новости дня

Вышла в свет статья Владимира Путина. Она называется "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Текст, который посвящен истории Второй Мировой войны, размещен на официальном сайте президента России.

В своей статье Владимир Путин в частности отметил, что в работе ООН сейчас есть некая напряженность, и организация не такая эффективная, какой могла бы быть. В руководстве ООН с критикой российского президента согласились, передает телеканал "Россия 24".

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал причиной не столь высокой эффективности разногласия ключевых стран, в том числе членов Совета Безопасности. Ранее Гутерриш поддержал инициативу Владимира Путина провести саммит пяти государств-постоянных членов Совбеза.