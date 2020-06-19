Стефанчук заявил, что Венецианская комиссия может представить выводы по законопроекту о референдуме в июле

19.06.2020, 7:00, Новости дня

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) может в специальном режиме рассмотреть вопрос соответствия законопроекта о всеукраинском референдуме международным стандартам конституционного права. Об этом на брифинге в Киеве 18 июня заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я направил от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне. Но думаю, в июне они не успеют. Я очень надеюсь, что в июле они соберутся ad hoc на заседание именно по нашему законопроекту. Мы обосновали его важность и указали, как он проходит в Верховной Раде”, – сказал Стефанчук.

По его словам, законопроект направили в Венецианскую комиссию, как только он был разработан, затем отдельно были пересланы дополнения, появившиеся по итогам общественного обсуждения проекта.

В июле Венецианская комиссия не планирует проводить пленарные сессии.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Президент подал законопроект на рассмотрение парламента 9 июня 2020 года и определил его как неотложный.

18 июня Рада приняла его в первом чтении, “за” проголосовали 252 депутата.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений. При этом на один референдум должен выноситься один вопрос.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.