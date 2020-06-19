На пляже на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок

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19.06.2020, 6:53, Новости дня

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга во время грозы от удара молнии на пляже Финского залива погиб семилетний ребенок, сообщил источник в силовых структурах.

«Мальчик семи лет скончался в результате удара молнии на пляже Финского залива. Инцидент произошел в четверг вечером», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его словам, мальчик отдыхал с родителями в Ломоносове в загородном отеле.

Напомним, в августе прошлого года в Польше от удара молнии погибли четыре человека, в том числе двое детей. В том же месяце пять человек погибли от удара молнии на кубинском пляже.



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