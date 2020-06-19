 

Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями

19.06.2020, 6:30, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО указал на безотлагательность переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, говорится в заявлении Пентагона.

«Министр Эспер подчеркнул важность сильного модернизированного ядерного сдерживания для сохранения мира и противостояния агрессии против США, НАТО, наших союзников и партнеров. Он также говорил о безотлагательности значимого трехстороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями с Россией и Китаем», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.

Министр обороны США также «приветствовал решения альянса укрепить обороноспособность» НАТО в ответ на то, что он назвал «дестабилизирующим поведением России».

Он также сообщил о якобы имеющейся необходимости «уменьшать зависимость от китайских и российских поставщиков медицинского и телекоммуникационного оборудования и других предметов первой необходимости».

Напомним, РФ и США договорились о проведении 22 июня в Вене переговоров по контролю над вооружениями. При этом Вашингтон не исключил, что на переговорах речь будет идти о возможном продлении ДСНВ (СНВ-3).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Глава Минздрава заявил о выросшем за время самоизоляции потреблении алкоголя в России

06.05 / В Испании выросла суточная смертность от коронавируса. В стране продлили действие чрезвычайного положения

03.06 / Жители Карачаево-Черкесии говорят о вспышке коронавируса в регионе. Прокуратура сообщила, что врачам не платят надбавки

17.06 / В больнице скончался второй пилот самолета, который потерпел крушение в Одессе

14.05 / Эксперт: Объективных причин для роста цен сейчас нет

23.04 / Экономика: Директор омского кинотеатра: Самое сложное будет после карантина

11.05 / Путин сравнил ситуацию в России и других странах

15.05 / Украина получила от США помощь на 25 млн долларов

02.06 / Авиакеросин подешевел почти на треть

02.05 / В Северной Осетии решили не праздновать окончание Второй мировой из-за трагедии в Беслане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска