 

Долю темнокожих в руководстве Facebook собрались увеличить на 30%

19.06.2020, 6:08, Новости дня

Американская корпорация Facebook намерена в течение ближайших пяти лет увеличить долю темнокожих сотрудников на руководящих должностях на 30%, сообщили в компании.

«Мы уже обещали, что к концу 2023 года 50% нашего персонала будут составлять представители меньшинств, и к этому же сроку мы постараемся удвоить количество темнокожих и латиноамериканцев среди сотрудников. А в течение следующих пяти лет обязуемся на 30% увеличить долю темнокожих <…> на руководящих позициях. Кроме того, мы продолжим повышать представленность женщин в руководстве», – приводит заявление Facebook ТАСС.

Корпорация также сообщила, что в 2020 году выделит 100 млн долларов на поддержку в США темнокожих деятелей искусства, а также принадлежащих афроамериканцам малых предприятий и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку этого сообщества.

Кроме того, в принадлежащей Facebook одноименной соцсети появится специальное пространство под названием Lift Black Voices («Сделать голоса темнокожих громче»). Здесь будет размещаться информация о способах борьбы с расовым неравенством, а представители цветного населения cмогут поделиться своими историями.

Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. В связи с этим в целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, объявлялся комендантский час. На этом фоне компании Nike, Twitter и Square объявили праздничным днем дату отмены рабства в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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