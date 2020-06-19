VOAэкспресс 18 июня 2020

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19.06.2020, 6:00, Новости дня

Экономика

Президент Дональд Трамп считает, что американская экономика, пострадавшая от кризиса в результате пандемии коронавируса, находится на пути к восстановлению.

«Мы здесь, чтобы помочь бизнесу и помочь людям. На сегодняшний день мы выдали свыше 4,6 миллионов кредитов для малого бизнеса, поддержав примерно 50 миллионов рабочих мест. Это невероятно!» – заявил Трамп.

ЛГБТК

В июне по традиции отмечается Месяц гордости ЛГБТК. Однако в этом году эпидемия COVID-19 и протесты против полицейского насилия изменили не только формат, но и тематику мероприятий в рамках гей-прайда. Рассказываем, как проходит Месяц гордости в американской столице

Американские рецепты

Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске — бананабред, традиционное американское блюдо. Это не совсем хлеб, а скорее кекс из спелых бананов. Вариаций бананабред множество: в него можно добавить шоколад, ягоды или орехи, а также использовать различные виды муки.

Месяц афроамериканской музыки

В честь Месяца афроамериканской музыки «Голос Америки» продолжает серию публикаций о культовых музыкантах XX века. Мы уже рассказывали об Арете Франклин и Майлзе Дэвисе, повлиявших на жанры соул и джаз. В новом материале – история одной из наиболее культовых фигур в истории хип-хопа.

Для одних он — эпатажный преступник, воинственный гангста-рэпер, сексист и угроза обществу.

Для других же — икона жанра, борец с расовой несправедливостью, защитник прав женщин и мученик «Войны побережий».



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