 

В США скончался сын Никиты Хрущёва Сергей

19.06.2020, 6:00, Новости дня

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, бывший преподаватель престижного американского Брауновского университета Сергей Никитович Хрущёв умер на 85 году жизни в США. Об этом Радио Свобода сообщила правнучка бывшего советского лидера Нина Хрущёва.

Хрущёв-младший родился в 1935 году. В 1958 году он окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя “Протон” и пилотируемых космических аппаратов. Был героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ им. Баумана.

С 1991 года он преподавал в одном из самых престижных американских Брауновском университете. Жил в Род-Айленде. Написал трилогию об отце. Он был гостем эфиров Радио Свобода.

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