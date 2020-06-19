 

Трамп назвал единственную причину своего возможного провала на выборах

19.06.2020, 5:50, Новости дня

Дональд Трамп считает, что на предстоящих президентских выборах он может проиграть только по одной причине — из-за голосования по почте. Эту практику внедряют демократы, которые, по словам президента США, "жульничают и крадут". Трамп считает, что они не будут посылать бюллетени в республиканские районы, передает РИА Новости. Он также уверен, что такое голосование непрозрачно.

Трамп также заявил, что считает Джо Байдена более слабым соперником, чем Хиллари Клинтон, противостоявшая нынешнему президенту США на выборах в 2016 году.

Нынешние выборы американского президента состоятся в ноябре 2020 года.



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