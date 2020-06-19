 

В НБУ заявили, что “некие Робин Гуды” предлагают искусственно разогнать инфляцию

19.06.2020, 5:48, Новости дня

Национальному банку Украины (НБУ) предлагали увеличить инфляцию искусственно. Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил НВ в интервью, опубликованном 18 июня.

“Немного странно выглядит, когда нам, скажем так, различные “эксперты” предлагают искусственно разогнать инфляцию. Это некие Робин Гуды, только наоборот. Потому что Робин Гуд отбирал деньги у богатых в пользу бедных, а эти предлагают забирать у бедных и раздать богатым”, – сказал он.

Замглавы Нацбанка отметил, что высокая инфляция “может быть выгодна только богатым людям, у которых есть активы, а люди, которые живут на зарплату или пенсию, только страдают от нее”.

“Логика этих экспертов весьма странная: они, с одной стороны, поддерживают дешевые кредиты, а с другой – высокую инфляцию. Но это несовместимые вещи”, – объяснил Чурий.

В январе НБУ прогнозировал, что инфляция в течение года будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± один процентный пункт. В конце апреля регулятор ухудшил прогноз до 6%.

Кабинет Министров считает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В мае инфляция в Украине, по данным Государственной службы статистики, замедлилась до 0,3%, в апреле была 0,8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

07.05 / Исследователь коронавируса убит под Питтсбургом

17.04 / “Самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным”. Кто такой генерал-майор СБУ Шайтанов, обвиненный в работе на ФСБ

17.04 / Коронавирус в “Роскосмосе”: заболели 42 человека, есть умершие

12.05 / После пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге возбуждено дело

10.05 / Кошевой о том, идет ли он в мэры Киева: Как можно без нервов ответить на этот вопрос?

26.05 / Кремль выразил беспокойство обстрелами Донбасса украинскими силовиками

02.06 / Российcкая нефть Urals подорожала на 70% и обогнала Brent

11.05 / МВД уточнило, где больше всего нарушителей самоизоляции

14.05 / Вирусолог оценил сообщения о нетипичном симптоме «острого живота» при коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска