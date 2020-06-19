В НБУ заявили, что “некие Робин Гуды” предлагают искусственно разогнать инфляцию

19.06.2020, 5:48, Новости дня

Национальному банку Украины (НБУ) предлагали увеличить инфляцию искусственно. Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил НВ в интервью, опубликованном 18 июня.

“Немного странно выглядит, когда нам, скажем так, различные “эксперты” предлагают искусственно разогнать инфляцию. Это некие Робин Гуды, только наоборот. Потому что Робин Гуд отбирал деньги у богатых в пользу бедных, а эти предлагают забирать у бедных и раздать богатым”, – сказал он.

Замглавы Нацбанка отметил, что высокая инфляция “может быть выгодна только богатым людям, у которых есть активы, а люди, которые живут на зарплату или пенсию, только страдают от нее”.

“Логика этих экспертов весьма странная: они, с одной стороны, поддерживают дешевые кредиты, а с другой – высокую инфляцию. Но это несовместимые вещи”, – объяснил Чурий.

В январе НБУ прогнозировал, что инфляция в течение года будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± один процентный пункт. В конце апреля регулятор ухудшил прогноз до 6%.

Кабинет Министров считает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В мае инфляция в Украине, по данным Государственной службы статистики, замедлилась до 0,3%, в апреле была 0,8%.