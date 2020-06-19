Шокин: Если бы заплатили за Луценко, Венедиктову, Рябошапку по миллиарду, было бы неплохо. Но за них почему-то не платят

19.06.2020, 5:48, Новости дня

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обратился в Книгу рекордов Гиннесса о признании себя самым дорогим генпрокурором в мире. Шокин предоставил документы, его занесли в реестры книги, но потом дело заглохло, об этом он рассказал главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Такого в мире не было: чтобы какой-то генеральный прокурор какой-то страны стоил $1 млрд. Я думаю, что если бы заплатили за [Юрия] Луценко, [Ирину] Венедиктову, [Руслана] Рябошапку по миллиарду, было бы неплохо. Но за них почему-то не платят”, – отметил Шокин.

На что был потрачен миллиард, бывший генпрокурор не знает.

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“Если бы этот миллиард пошел на благо нашей Украины, я был бы очень рад. Но вот видите: есть последнее мнение, которое толкует, что пошли деньги якобы на оборонные заказы для фирм Порошенко. Я не знаю, правда это или нет. Я этим никогда не занимался”, – подчеркнул он.

Байден рассказывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

В апреле 2020 года в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сообщил, что обращался в Книгу рекордов Гиннесса.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube