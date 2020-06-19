Трамп объяснил сокращение численности контингента США в Германии

19.06.2020, 5:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объяснил сокращение численности воинского контингента США в Германии наличием крупной задолженности Берлина перед НАТО.

Американский лидер сообщил в интервью The Wall Street Journal, что США «сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого», а германская сторона «задерживает платежи в НАТО». «Они должны кучу денег. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит РФ миллиарды долларов за энергоносители», – отметил американский лидер.

Напомним, в понедельник Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США Дональда Трампа.

Более того, в четверг в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.