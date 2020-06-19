Мнение: Ценности Оруэлла более не соответствуют ценностям BBC

19.06.2020, 4:54, Разное

Новости войны с памятниками.

Сегодня истории будут одна офигительней другой.

1. Корпорация BBC удалит статую Джорджа Оруэлла, так как "его ценности более не соответствуют ценностям BBC".

Снос статуи Орэуллу это прямо по Оруэллу.

Впрочем, все это пока списывают на поддельную новость издания Gurdian https://www.mediaite.com/news/no-a-george-orwell-statue-isnt-being-removed-for-offending-journalists/amp/?__twitter_impression=true

2. Совет Оксфордского Университета проголосовал за удаление статуи Сессила Родса. колонизатора и основателя корпорации "Де Бирс", которую пытались убрать уже несколько лет.

Пришло ее время.

3. Неизвестные расписали статую Махатмы Ганди в Аместердаме, написав огромными буквами "Расист". Власти Амстердама выступают против сноса памятника Ганди.

4. В Бристоле вандалы разрушили могилу африканского раба, который умер в начале XVIII века. На асфальте рядом было написано, что это за снос статуи работорговцу Колстону.

Такая вот черная месть (расистская шутка за 300).

5. В Ричмонде американские патриоты. расписали статую негритянскому теннисисту Артуру Эшу, в том числе и лозунгом "White Lives Matter".

Этим они сильно оскорбили чернокожую общину Ричмонда.

6. Статуя Христофора Колумба будет удалена из Капитолия штата Калифорния, "учитывая смертоносное воздействие деятельности Колумба для коренного населения Северной и Латинской Америки".

7. Губернатор Вирджинии заявил, что намерен добиться ликвидации памятника генералу Ли в Ричмонде, даже несмотря на то, что сейчас это запрещено делать по решению местного суда.

8. Египетские археологи требуют убрать из Коллеж де Франс памятник французскому археологу Шампольону (который славен достижения в области расшифровки иероглифов), который стоит оперевшись ногой на копии головы фараона.

Как заявляют египетские археологи и писатели, статуя Шампольона "напоминает убийство Флойда", когда французский археолог давит ногой на голову фараону. Поэтому статую 1885 году надо либо убрать, либо переделать. Чтобы не напоминало.

9. В Санта-Фе ночью удалили памятник солдатам Конфедерации.

10. В Чарльстоне мэр и местный совет начали процесс удаления статуи Джона Кэлхуна, который "был защитником идей рабства". Закон о защите памятников местные власти собираются проигнорировать, ссылаясь на мнение обещственности.

Решение были принято после того, как протестующие окружили статую, взялись за руки и начали водить хоровод вокруг нее, скандируя "Снимите его!".

11. В ходе митинга во Французском квартале Нового Орлеана протестующие потребовали удалить памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, отменить полицию и переименовать все названия в городе, которые указывают на превосходство белых.

Выступающие заявили, что не получат удовлетворения, пока не уберут "поджигателя войны" Эндрю Джексона.

12. В Коламбусе будет удалена статуя Христофора Колумба, стоящая у входа в кампус местного колледжа. Убрать обещали в течение двух недель.

13. Еще один Колумб. Демонтирован в Сан-Франциско. Предварительно раскрашен.

14. В кампусе Техасского университета расписали статую Лоуренса Салливана Росса. Студенты уже несколько дней требуют удалить его.

15. В кампусе университета Невады будет удалена фигура-талисман "Hey Reb", которая "неудачно отсылает к Конфедерации".