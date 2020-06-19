Телеконференция НАТО: COVID-19, российские ракеты, киберугрозы

19.06.2020, 4:50, Новости дня

Двухдневная телеконференция министров обороны стран НАТО завершилась 18 июня, и ее основными темами стали меры по сдерживанию трех угроз: второй волны эпидемии COVID-19, наращивания ракетно-ядерного потенциала России и кибератак на страны Альянса.

В различные моменты конференции к министрам обороны стран НАТО присоединялись их коллеги из Швеции, Финляндии и Австралии, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Подводя итоги обсуждения министрами возможной «второй волны» пандемии коронавируса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились об оперативной помощи, которую военные окажут гражданским структурам, а также о создании фонда для необходимых расходов на это:

«Поскольку важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис безопасности, НАТО и вооруженные силы государств-союзников также играют ключевую роль в обеспечении поддержки гражданского реагирования на COVID-19… Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также договорились создать запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. И мы договорились создать новый фонд, чтобы у нас была возможность оперативно приобретать предметы медицинского назначения и медицинские услуги» – рассказал Йенс Столтенберг 18 июня на брифинге для журналистов по итогам заседания.

Генсек НАТО также напомнил о волне дезинформации в интернете по поводу коронавируса: «Государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать этот кризис для того, чтобы подорвать наше доверие к демократическим институтам. Мы видим, как многие пытаются обвинить страны НАТО в пандемии COVID-19. Это происходит различными путями, в том числе с использованием социальных сетей».

Вследствие этого, как сообщил Столтенберг, страны НАТО решили обновить руководящие принципы НАТО, касающиеся мер противодействия на национальном уровне, «чтобы в большей степени учитывать киберугрозы, безопасность цепочек поставок», а также последствия «иностранной собственности и контроля» в сфере важной инфраструктуры.

НАТО реагирует на российские ракеты, Россия обещает увеличить их число

Российская ракетно-ядерная угроза была обсуждена министрами обороны НАТО днем ранее, и по итогам этого разговора чиновники Альянса приняли решение об укреплении противовоздушной и противоракетной обороны.

На заключительной пресс-конференции генсек НАТО сказал, что основная часть расходов по этому укреплению ляжет на национальные бюджеты: «Национальные возможности встроены в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, а также происходит обмен радиолокационными снимками и совместная работа. Некоторые из этих элементов финансируются из бюджета НАТО, но основная часть расходов связана с инвестициями стран-членов Альянса в их собственный авиационный и ракетный потенциал. И эти расходы будут расти, потому что союзники согласились вкладывать больше средств в противовоздушную и противоракетную оборону».

В Москве следили за телеконференцией министров обороны НАТО, о чем в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, представитель Кремля никак не прокомментировал конкретные темы совещания и лишь отметил, что активность НАТО в принципе вызывает беспокойство: «Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий альянса с учетом того, что тенденция приближения НАТО к нашим границам, к сожалению, продолжается».

В парламенте России были более конкретны: заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Интерфаксу», что Россия будет продолжать усиливать группировку на западном направлении «и личным составом, и соответствующими ракетными комплексами».

НАТО – есть ли готовность к современным угрозам?

В Вашингтоне тем временем эксперты обсуждают, насколько Североатлантический альянс готов к современным угрозам, и некоторые из них приходят к выводу, что эта готовность недостаточна. В частности, эксперт организации «Совет по иностранным отношениям» (Council on Foreign Relations) Мира Рапп-Хупер (Mira Rapp-Hooper), автор книги «Щиты республики: триумф и опасность альянсов Америки», говорит, что военная угроза со стороны России и Китая стала подрывать роль США как гаранта безопасности.

«Россия и Китай, с одной стороны, разрабатывали в военной сфере стратегии с начала 21 века для подрыва тех союзов, в которых состоит США – чтобы показать, что Соединенные Штаты не могут больше быть гарантом безопасности в этих союзах. Например, Россия демонстрировала свои возможности вероятного захвата территорий на восточном фланге НАТО, а Китай начал развивать ракетные технологии для того, чтобы повысить для США цену любого их вмешательства в какой-либо конфликт в тихоокеанском регионе» – заявила Мира Рапп-Хупер в ходе своего выступления в Центре Карнеги за международный мир 17 июня.

Кроме того, по словам Миры Рапп-Хупер, в настоящее время стратегические угрозы – не всегда военные, что ясно видно из действий Москвы и Пекина: «И Москва, и Пекин начали использовать тактики, для борьбы с которыми такие союзы, как НАТО, были не предназначены: например, российское вмешательство в выборы в Европе и США, или строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море. Эти тактики не предполагают использования военной силы, и при этом они достигают своих целей в снижении единства союзников, и ответ на них у США еще не выработан».

Директор российской программы Центра военно-морского анализа Майкл Кофман (Michael Kofman), комментируя для Русской службы «Голоса Америки» телеконференцию министров обороны НАТО, подчеркивает, что никакого существенно нового ответа на российскую ракетную угрозу, по его мнению, на этом совещании выработано не было:

«Те закупки вооружений, о которых говорилось в связи с российской угрозой, были определены раньше, это не новость, и видно, что зеркального ответа, то есть, например, размещения американских ракет в Европе, не предвидится. В этом смысле на реальный ответ, которого бы испугались в Москве – скажем, на размещение баллистических или крылатых ракет США в Польше – НАТО не готово, особенно на установку чего-то с ядерными боеголовками».

При этом эксперт оговаривается, что такой ответ пока, по сути, и не нужен, но добавляет, что и возможностей для него тоже немного: «Российские новые ракеты пока существенно ничего в существующем раскладе не меняют, и у США, а также их партнеров по НАТО хватает высокоточных систем, как морского базирования, так и доставляемых самолетами. Это все довольно надежно, и поэтому российские новые ракеты мало влияют на безопасность в Европе. Но следует признать, что сейчас у США просто нет ракет средней дальности с ядерными боеголовками, единственный наш ядерный боеприпас, имеющийся в Европе – это авиабомбы».

Майкл Кофман также предвидит существенное сокращение военных расходов в Европе из-за пандемии и экономического спада – гораздо большее, по его мнению, чем в России, которая «постарается сохранить свой военный бюджет, который и так в процентах от ВВП намного больше, чем у европейских стран».

«Мы сможем почувствовать большую разницу через год-два, потому что европейские страны, скорее всего, не дотянут по расходам на оборону из-за пандемии, при этом Россия наверняка не будет уменьшать финансирование разработок своих новых вооружений» – прогнозирует Майкл Кофман.