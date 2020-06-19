 

Трамп предложил увеличить серию теледебатов с Байденом

19.06.2020, 4:50, Новости дня

Президент Дональд Трамп предложил Джо Байдену, своему предполагаемому сопернику по выборам президента, увеличить число теледебатов между двумя претендентами. С таким предложением в четверг обратились представители избирательного штаба Трампа. В штабе Байдена от этого предложения отказались.

Комиссия по президентским дебатам запланировала проведение трех дебатов между кандидатами на пост президента и одни дебаты с участием претендентов на пост вице-президента. Они состоятся с 29 сентября по 22 октября.

Брэд Парскейл, возглавляющий штаб Трампа, заявил, что президент заинтересован в увеличении количества «честных дебатов», а также предложил, чтобы дебаты начались раньше, чтобы избежать перетока зрительской аудитории к трансляциям футбольных матчей.

Как сообщила в четверг газета New York Times, соответствующий запрос был сделан по телефону в комиссию, курирующую проведение дебатов.

«Как можно большему количеству американцев необходимо увидеть резкие различия между достижениями и лидерскими качествами президента Трампа и провальной репутацией и сонливостью Джо Байдена», – заявил глава штаба Трампа.

Опрос Reuters / Ipsos, проведенный 10-16 июня, показал, что 48% избирателей поддерживают Байдена, и только 35% готовы проголосовать за Трампа.

Запрос на проведение дебатов был попыткой «сменить тему провального руководства (Трампа)», – так замруководителя штаба Байдена Кейт Бедингфилд прокомментировала заявление Парскейла, напомнив, что сам Трамп ранее допускал, что может вообще не участвовать в дебатах.

«Мы не собираемся отвлекаться на его [Трампа] требования», – заявила Бедингфилд, заметившая, что позиция штаба Трампа по поводу дебатов «постоянно меняется».



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