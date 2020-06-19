Ефимов: банкротства в Москве не будут носить массовый характер

19.06.2020, 4:40, Новости дня

Столичная экономика достаточно быстро восстановилась после ограничительных мероприятий, которые власти вынуждены были ввести в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Меры были приняты вовремя, а потому количество навсегда закрывшихся предприятий не должно быть значимым. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

– Владимир Владимирович, мы видим, что московская экономика довольно стремительно открывается для клиентов: магазины, рестораны и так далее. А насколько интенсивно восстанавливается бизнес?

– Если говорить в целом про восстановление экономики города Москвы, то мы мониторим на ежедневной основе два основных показателя. Первый – это в целом деловая активность и оборот предприятий торговли и сферы услуг. Второй – работоспособность наших промышленных предприятий. Если говорить про товарооборот предприятий, работающих на территории города Москвы, то мы видим, что среднесуточный оборот за прошлую неделю превысил 24 миллиарда рублей. На сегодняшний момент он составляет 98 процентов от среднесуточного товарооборота на середину марта (то есть в тот период, когда у нас ограничений не было). А если его сравнивать с прошлогодним среднесуточным товарооборотом, то он выше, чем оборот прошлого года, на 26 процентов. Что говорит о том, что экономика достаточно быстро восстановилась после тех ограничительных мероприятий, которые вынужденно были введены в городе.

Если говорить про промышленные предприятия, то на сегодняшний момент, к сожалению, пока не все предприятия полноценно восстановили свою работу. В целом загруженность промышленных предприятий составляет порядка 75 процентов. Есть совсем небольшое количество предприятий, которые работу пока не возобновили, но количество занятых на этих предприятиях не превышает полутора процентов от занятых в сфере промышленности.

Если говорить про наиболее пострадавшие отрасли, то мы видим очень высокую динамику. За прошедшую неделю оборот предприятий наиболее пострадавших отраслей увеличился на 20 процентов. К сожалению, пока он не достиг докризисного уровня. Но мы ожидаем с учетом практически окончательного снятия ограничений во вторник на следующей неделе выход на прежние показатели.

– А много вы видите и ожидаете ликвидаций и банкротств юридических лиц — индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса?

– На текущий момент количество банкротств не превышает среднестатистические показатели в обычной ситуации при ликвидации юридических лиц – ИП. Я думаю, что более точную цифру мы можем назвать спустя месяц-два. Но с учетом тех показателей по раскрытию экономики, по товарообороту, я думаю, что количество банкротств не должно быть значимым.

– Получается, что коронавирус никак не повлиял на ситуацию с банкротствами?

– Я бы не говорил, что совсем не повлиял. Я бы говорил о том, что, соответственно, ликвидация и банкротства, с учетом в том числе и мер поддержки, которые были приняты и на федеральном уровне, и на уровне города, не будут носить массовый характер.

– В ресторанном секторе, по ощущениям, какой-то невероятный бум. Все веранды практически забиты людьми. Как вам кажется, не слишком ли быстро все это изменилось?

– Роспотребнадзор ввел достаточно прозрачные, четкие и необходимые для соблюдения санитарных требований ограничения для работы летних веранд. Наши контролирующие органы проверяют соблюдение в первую очередь социальной дистанции между столиками и режим работы персонала в ресторанах. Поэтому я уверен, что начало работы летних веранд не приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки. Если это действительно будет так, а наши коллеги из ресторанного бизнеса будут полноценно соблюдать эти требования, то уже в следующий вторник мы сможем перейти к полноценной работе предприятий общественного питания.

– У вас есть уже статистика по выручке ресторанов с тех пор, как им разрешили работать?

– Если говорить по цифрам, то мы видим, что за прошлую неделю выручка предприятий общественного питания достигла 90 процентов от того уровня, который был до их, по сути дела, закрытия и перехода в режим дистанционной доставки продуктов питания. Поэтому уверен, что с полноценным открытием ресторанов в начале следующей недели мы увидим восстановление выручки этих предприятий и, скорее всего, даже рост. Поскольку, несомненно, москвичи соскучились по посещению предприятий общественного питания, ресторанов и первое время будут пользоваться услугами чаще.

– О мерах поддержки вы уже сказали. Столичные власти планируют, обсуждают ли, по крайней мере, какие-то новые меры поддержки экономики?

– Мы по-прежнему пока вместе с коллегами из Федерального правительства мониторим ситуацию по применению, по использованию мер поддержки, которые уже приняты. В частности, на прошлой неделе у нас стартовал прием заявок от собственников торговых объектов недвижимости по компенсации уплаченных имущественных налогов, имущественных платежей в адрес бюджета города Москвы. Думаю, что также где-то через полтора-два месяца можно будет понять эффективность и необходимость дополнительных мероприятий, если такая будет. Пока мы не планируем принимать никаких дополнительных мер в ближайшее время. Мы подготовили план по восстановлению экономики города Москвы, сейчас также параллельно дорабатываем его с Федеральным планом с коллегами из Федерального правительства, поскольку они должны быть взаимодополняющими друг друга. И будем следовать тем мероприятиям, которые в нем будут.