 

В онкодиспансере в Ровно обнаружили COVID-19, проводится массовое тестирование

19.06.2020, 4:36, Новости дня

В Ровенском областном противоопухолевом центре (онкодиспансере) коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из представителей медицинского персонала. Об этом 18 июня проинформировала в Facebook Ровенская областная государственная администрация (ОГА).

“В Ровенском онкодиспансере есть один подтвержденный случай заболевания COVID-19 у младшего медработника. Он находится на самоизоляции. С целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики, из них четыре – положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования, после этого будут определены контактные лица”, – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что на обсервацию закрыли хирургический корпус медучреждения.

“Проводится дезинфекция помещений, впоследствии заведение приступит к работе в обычном режиме”, – рассказали чиновники.

Коронавірус ⚠️ основне на брифінгу за 18 червня🔸 Сьогодні по COVID-19 знову маємо антирекорди: в Україні – 829, на…

Posted by Рівненська обласна державна адміністрація on Neljapäev, 18. juuni 2020

О коронавирусе у медсестры областного противоопухолевого центра сообщало 4 июня местное “Радіо ТРЕК”. Идет ли речь о разных случаях – не уточняется.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (в Ровенской области – 2572). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В Молдавии ратифицировали договор о займе 200 млн евро у России

05.05 / По объектам в Сирии нанесен воздушный удар

22.04 / Рекомендации Минздрава привели к росту спроса на соль

12.05 / Формула-1. Феттель собирается уйти из Ferrari по окончании текущего сезона

18.05 / Максима Шугалея посадили в “бетонный стакан”

28.04 / Жители Калифорнии вышли на пляжи при 43 тыс. случаев COVID-19 в штате

15.04 / В Москве начинают проверки цифровых пропусков

28.04 / Нефть подешевела на опасениях за быструю заполняемость нефтехранилищ

26.05 / Глобальный сбор средств на вакцину от COVID-19 превысил 10 миллиардов долларов

08.06 / Пандемия COVID-19. В Великобритании зафиксирован самый низкий уровень суточной смертности с 22 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска