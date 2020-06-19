В онкодиспансере в Ровно обнаружили COVID-19, проводится массовое тестирование

19.06.2020, 4:36, Новости дня

В Ровенском областном противоопухолевом центре (онкодиспансере) коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из представителей медицинского персонала. Об этом 18 июня проинформировала в Facebook Ровенская областная государственная администрация (ОГА).

“В Ровенском онкодиспансере есть один подтвержденный случай заболевания COVID-19 у младшего медработника. Он находится на самоизоляции. С целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики, из них четыре – положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования, после этого будут определены контактные лица”, – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что на обсервацию закрыли хирургический корпус медучреждения.

“Проводится дезинфекция помещений, впоследствии заведение приступит к работе в обычном режиме”, – рассказали чиновники.

Коронавірус ⚠️ основне на брифінгу за 18 червня🔸 Сьогодні по COVID-19 знову маємо антирекорди: в Україні – 829, на… Posted by Рівненська обласна державна адміністрація on Neljapäev, 18. juuni 2020

О коронавирусе у медсестры областного противоопухолевого центра сообщало 4 июня местное “Радіо ТРЕК”. Идет ли речь о разных случаях – не уточняется.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (в Ровенской области – 2572). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.