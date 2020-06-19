В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса

19.06.2020, 4:27, Разное

В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, сообщает Интерфакс.

Испытания препарата прошли в Главном военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. В каждом из них прививки сделали 18 добровольцам. Всего в исследованиях примут участие по 38 человек в обоих учреждениях.

Среди участников исследования мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России. Теперь добровольцы в течение 28 дней будут находиться в стационаре, их изолируют от других социальных контактов.

Подвести итоги испытания вакцины собираются к августу, после чего будет решен вопрос о том, можно ли применять вакцину для различных категорий населения.

В Минздраве ранее рассказывали, что в военном госпитале будут испытывать жидкую вакцину для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете — вакцину в виде порошка, раствор из которого будут делать на месте и также вводить в мышцу.

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