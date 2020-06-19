 

Times – Джонсона раскритиковали за «тщеславное» решение раскрасить служебный самолёт в цвета национального флага

19.06.2020, 4:18, Новости дня

Британское правительство намерено потратить £900 тыс., чтобы перекрасить самолёт премьер-министра в цвета национального флага. Критики называют проект пустой тратой денег и призывают использовать бюджетные средства на что-нибудь более полезное, пишет The Times.


Reuters

Британское правительство объявило, что решение Бориса Джонсона перекрасить в цвета национального флага самолёт Королевских ВВС, на котором он совершает официальные визиты, обойдётся в £900 тыс. Критики назвали проект «проявлением тщеславия» и «пустой тратой» бюджетных средств, пишет The Times.

Насколько известно, траты на покрасочные работы должно будет покрыть Министерство обороны. Этим воздушным судном, помимо премьера, продолжит пользоваться королевская семья, отмечает издание.

Министр иностранных дел Доминик Рааб настаивает, что правительство «очень аккуратно подошло к этим решениям». По его словам, новый сине-бело-красный окрас самолёта призван «отразить образ» Соединённого Королевства за рубежом.

Пресс-секретарь Джонсона добавил, что благодаря обновлению самолёт «сможет лучше представлять Британию, и, при этом сохранив военный потенциал, осуществлять дозаправку в воздухе». Но источник издания в Минобороны обратил внимание, что для использования в боевых условиях воздушное судно необходимо будет вновь перекрашивать в серый цвет.

Член Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд заявил, что «использование общественных самолётов совершенно неприемлемо». Депутат от Лейбористской партии Луиза Хей сказала, что находящиеся в бедственном положении семьи, обеспокоенные работой, здоровьем и образованием детей, «справедливо поставят под сомнение приоритеты правительства».

Председатель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд предположил, что за перекраску должно заплатить сам кабинет министров, а не Вооружённые силы, «которые уже испытывают финансовые трудности». Так, по данным Национального аудиторского управления, военному ведомству страны грозит нехватка средств в размере £13 млрд., чтобы осуществить десятилетний план по закупке военного оборудования.

Лидер либерал-демократов Эд Дэви сравнил проект со стоимостью лекарств,
используемых для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, вместо того, чтобы рисовать флаг на самолёте, Джонсон мог бы купить 180 тыс. доз этого лекарства, которое потенциально cпособно спасти жизни многих людей. 



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