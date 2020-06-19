Der Tagesspiegel о политике Трампа по отношению к Германии – «лучшая защита — это нападение»

19.06.2020, 4:18, Новости дня

В отношениях с Германией Дональд Трамп избрал тактику «лучшая защита — это нападение». Как пишет Der Tagesspiegel, он угрожает немцам санкциями из-за сотрудничества с Россией и заставляет более жёстко относиться к Китаю, однако последствия нынешней американской политики будут зависеть от того, кто выиграет президентские выборы.



Reuters

Когда политикам приходится защищаться от оппонентов, им необходимо что-то предпринять, чтобы вырваться из «захвата», поскольку лучшая оборона — это нападение. Как пишет Der Tagesspiegel, эта схема вполне объясняет обострение целого ряда конфликтов между президентом США Дональдом Трампом и Германией.

Трамп намерен на треть сократить численность американского воинского контингента в Германии, не представив, однако, никакого конкретного плана, поясняющего, какие именно части будут выведены с территории страны. Параллельно американцы объявили о новых санкциях против частных лиц и компаний, участвующих в строительстве двух российских газопроводов: «Северного потока» через Балтийское море в Германию и «Турецкого потока» через Чёрное море и Турцию. Кроме того, Трамп требует от Германии и ЕС проявлять больше солидарности в торговом конфликте с Китаем.

Как пишет автор материала, согласно опросам общественного мнения, Трамп отстаёт от своего соперника Джо Байдена. Он также испытывает давление в связи с беспорядками на расовой почве и вспышкой коронавируса. Поэтому последствия нынешней американской политики будут зависеть от того, кто выиграет президентские выборы.

Санкции против российских газопроводов в Сенате США поддержали обе партии, и это говорит о том, что конфликт затеян не Трампом. Поэтому угроза для немецких концернов, связанных с газопроводами останется в силе и в случае поражения нынешнего президента на предстоящих выборах.

Что касается отношений с Китаем, многие представители Демократической партии США поддерживают воинственный настрой Трампа, однако, предполагает автор материала, в случае смены власти в Белом доме они будут действовать менее конфронтационно.