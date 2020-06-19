Умер младший сын Никиты Хрущева

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19.06.2020, 3:48, Новости дня

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктор технических наук Сергей Хрущев умер в четверг в США в возрасте 84 лет, сообщила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

«Да, Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению», – приводит слова внучки бывшего советского лидера ТАСС.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.



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