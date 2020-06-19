Мнение: В Белоруссии арестовали кандидата в президенты

19.06.2020, 3:42, Разное

У Батьки Лукашенко не забалуешь.

Госконтроль Белоруссии задержал кандидата в президенты Бабарико по следам истории с арестами в "Белгазпромбанке".

После задержания Бабарико отправили в СИЗО КГБ Белоруссии. Туда же отправили и его сына.

Госконтроль вскрыл новые факты преступной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. Возбуждены новые уголовные дела, задержано около 20 фигурантов. Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель:

— Сейчас ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более 60 миллионов долларов. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, мы установили, что на протяжении нескольких лет по так называемым отмывочным схемам с использованием финансовых инструментов Белгазпромбанка только на счета ABLV-банка в Латвии переведены средства в сумме более 430 миллионов долларов.

Иван Тертель поблагодарил правоохранительные органы Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в офшорах и сопровождал их деятельность. От иностранных партнеров КГК получены документальные подтверждения преступной деятельности задержанных.

Отмечается, что В.Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался влиять на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях попытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Напомню, недавно в КГК сообщили о возбуждении двух уголовных дел: одного по статье «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере», второе касается уклонения от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Было задержано 15 человек — топ-менеджеров, в том числе заместителей руководителя банка, руководителей разного уровня, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка). Большинство фигурантов сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Проверочные мероприятия проводились с 2016 года. В ряд иностранных государств белорусская сторона направляла запросы с просьбой оказать содействие в проведении проверки. Длительный период подготовки ответов на запросы связан с тем, что преступление носит особо изощренный характер. Ответы в Беларусь пришли только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила ДФР активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате были получены доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка они создали организованную преступную группу, которая выводила денежные средства на территории иностранных государств. Также отмечалось, что все это не могло происходить без ведома руководителя банка: имеются убедительные доказательства причастности к противоправной деятельности бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

https://www.sb.by/articles/obnarodovany-podrobnosti-protivopravnoy-deyatelnosti-eks-glavy-belgazprombanka-viktora-babariko.html – цинк

Глава Госконтроля обвинила неназванных функционеров Газпрома и российских чиновников в причастности к преступной схеме вывода средства.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше»

https://glavred.info/world/viktor-babariko-v-belarusi-schitayut-chto-za-babariko-stoit-moskva-novosti-mira-10180751.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site

PS. На митинг в поддержку Бабарико пришло 300 человек.

Есть мнение, что на выборы Бабарико теперь не пойдет.

Жалеть Бабарико не стоит – данный деятель призывал к выходу Белоруссии из ОДКБ https://reform.by/babariko-schitaet-chto-belarus-dolzhna-vyjti-iz-odkb, оправдывался за то, что дал кому-то повод думать, что он за единую валюту https://telegraf.by/politika/babariko-izvinilsya-za-nedostatochno-odnoznachnyj-otvet-o-edinoj-valjute-s-rossiej/, рассылал по белорусским библиотекам собрание сочинений Алексиевич https://belsat.eu/ru/news/viktor-babariko-shokirovan-otkazom-bibliotek-ot-besplatnyh-sbornikov-aleksievich/, а на его митингах периодически можно было видеть людей с змагарскими флагами. В общем, нет большого повода для переживаний.