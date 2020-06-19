 

Китай обязался выполнять условия торгового соглашения с США

19.06.2020, 3:40, Новости дня

Позицию китайской стороны нельзя было назвать откровенной, хотя Китай обязался выполнить условия первого этапа торгового соглашения между США и КНР. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента, характеризуя атмосферу переговоров госсекретаря Майка Помпео с Ян Цзечи, высокопоставленным китайским дипломатом. Переговоры состоялись в среду на Гавайях.

Дэвид Стилвелл, курирующий в Госдепартаменте регион Восточной Азии, в беседе с журналистами заявил, что в ближайшие пару недель станет понятно, были ли переговоры продуктивными.

«Позицию КНР нельзя охарактеризовать как действительно искреннюю, – заявил Стилвелл. – Были ли [переговоры] продуктивными… Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Увидим ли мы снижение агрессивного поведения или не увидим?»

В то же время, по словам Стилвелла, Китай обязался выполнить первый этап торгового соглашения, заключенного с США в этом году, добавив, что торговля станет хорошей проверкой на предмет того, является ли Пекин надежным партнером Вашингтона.

Стилвелл сказал, что недавние действия Китая на границе с Индией, в Южно-Китайском море и в отношении Гонконга не были конструктивными. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на то, что Китай пересмотрит планы введения нового законодательства, ограничивающего автономию Гонконга.

В четверг президент Дональд Трамп вновь пригрозил прекратить контакты с Пекином.

В пресс-релизе МИД Китая, выпущенном по итогам переговоров, говорится, что Вашингтону необходимо уважать позиции Пекина по ключевым вопросам, прекратить вмешательство в такие вопросы, как Гонконг, Тайвань и Синьцзян, и работать над восстановлением отношений.



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