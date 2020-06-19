 

Трамп угрожает разорвать отношения с Китаем

19.06.2020, 3:25, Новости дня

Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью порвать с Китаем. Об этом написал в Twitter Дональд Трамп.

"Возможно, я неясно выразился, — написал американский президент. — Но у США в политике при различных условиях остается вариант полного разрыва с Китаем".

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

В последнее время отношения между Вашингтоном и Пекином обострились из-за Гонконга и ситуации с коронавирусом COVID-19. Китай отвергает критику, называя проблему Гонконга своим внутренним делом, и заявляя что в ситуации с эпидемией с самого начала была открытая и ответственная позиция, напоминает телеканал "Россия 24".

 



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