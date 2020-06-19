 

Минобороны рассекретило воспоминания участников первых боев Великой Отечественной войны

19.06.2020, 3:25, Новости дня

Минобороны продолжает знакомить россиян с ранее неизвестными архивными документами. Новая публикация приурочена к одной из самых трагических дат в истории нашей страны — годовщине начала Великой Отечественной войны.

В новом мультимедийном разделе интернет-портала военного ведомства можно прочитать оперативные и разведсводки Генштаба Красной Арми, шифрограммы. Но, наверное, самое уникальное — это воспоминания участников первых боев и их дневниковые записи, передает телеканал "Россия 24". Например, мнения командиров о том, как действует противник, насколько эффективно применяет военную технику. Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение наших частей, им удавалось наносить урон гитлеровским войскам и отбрасывать наступающих обратно за государственную границу.

На сайте Минобороны также открыт новый раздел "Триумф народа-победителя", где опубликованы уникальные документы о параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В деталях описывается порядок подготовки и проведения этого поистине исторического события. Публикация сопровождается фотоснимками того времени.



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