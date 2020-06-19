НБУ: Мы не можем подчинять нашу монетарную политику курсу, заложенному в бюджет

19.06.2020, 3:24, Новости дня

В государственный бюджет Украины следует закладывать “консервативный” курс национальной валюты. Такое мнение заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий выразил НВ в интервью, опубликованном 18 июня.

“Мы… говорили об этом на встрече с министром финансов. С нашей точки зрения, следует отказаться от практики “натягивания” ожидаемых доходов за счет закладки в прогноз более высокого курса. Лучше закладывать консервативный курс. Также было бы лучше рассчитывать акцизы в гривне, а не евро, это бы снизило риски бюджета”, – сказал он.

По словам замглавы НБУ, эти предложения уже направлены правительству Украины.

Чурий назвал главной проблемой при выполнении госбюджета “высокий уровень теневой экономики, из-за которой бюджет недополучает значительные поступления”.

“Вопрос уклонения от уплаты налогов – вот на что надо обратить внимание. А решать проблемы бюджета через курс – неправильно. Искусственная девальвация ради доходов бюджета – это высокая инфляция, это недоверие к национальной валюте, это высокие ставки по кредитам. Поэтому мы не можем подчинять нашу монетарную политику курсу, заложенному в бюджет”, – объяснил заместитель главы Нацбанка.

В марте правительство Украины ожидало падения ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось до начала кризиса из-за COVID-19. Прогноз инфляции был ухудшен с 5,8% до 8,7%. Среднегодовой курс гривны к доллару ожидается на уровне 29,5 грн/$ (Минфин рассчитывал проект госбюджета на 2020 год по курсу 27 грн/$).

Сейчас официальный курс доллара в Украине находится на уровне 26,78 грн/$.