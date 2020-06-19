 

В Японии подтвердили смерть украинца, пропавшего при подъеме на гору Фудзи

19.06.2020, 3:24, Новости дня

Экспертиза тела человека, найденного на горе Фудзи в Японии, подтвердила, что погибшим является легкоатлет из Украины Алексей Борисенко. Об этом со ссылкой на полицию города Фудзиесида сообщило 18 июня издание Sankei Shimbun.

В полиции рассказали, что 7 марта с ними связались украинские дипломаты, сообщив о пропаже украинца, после чего начались его поиски.

Тело было обнаружено на склоне горы 12 мая, после чего началась идентификация его личности. Экспертиза подтвердила, что погибший – украинец Борисенко.

Правоохранители Японии объяснили, что украинец, по имеющимся данным, отправился на гору один и “попал в беду”.

37-летний Борисенко прилетел в Японию для участия в марафоне, но его отменили из-за эпидемии коронавируса. Связь с ним пропала 28 февраля.

Борисенко – марафонец и тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по горному трейлу в Португалии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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