Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне в американском журнале

19.06.2020, 3:15, Разное

Американский журнал National Interest опубликовал статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Материал на шести страницах, в котором российский президент рассуждает о причинах и последствиях войны, был посвящен 75-летней годовщине Победы.

«Российский президент предлагает всестороннюю оценку Второй мировой войны, утверждая, что сегодня европейские политики, и, особенно, польские лидеры, хотят замести историю Мюнхенского сговора "под ковер", — говорится в кратком предисловии к статье.

В своей работе российский лидер попытался объяснить, почему россияне так трепетно относятся к празднованию дня Победы 9 мая. Он вспомнил и историю своей семьи, которая в годы войны оставалась в блокадном Ленинграде, и рассказал, что в это время погиб его двухлетний брат Виктор.

Путин подробно описал события, которые предшествовали нападению фашистской Германии на СССР. По его словам, итоги Первой мировой войны во многом поспособствовали тому, что спустя двадцать лет Германия развязала войну.

Президент уверен, что заявления некоторых политиков о том, что пакт Молотова-Риббентропа стал началом Второй мировой войны, несправедливы. Кроме того, Путин считает, что нельзя забывать и об ответственности Франции и Великобритании, которые не оказали военную помощь Польше, когда туда вторглись немецкие войска. Также российский лидер назвал законным присоединение к СССР Эстонии, Латвии и Литвы.

Путин подчеркнул, что в своей работе он опирался на архивные документы. «Пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате. Мы будем твердо отстаивать истину, основанную на документально подтвержденных исторических фактах», — напомнил российский лидер.

Версия статьи на русском языке появится 19 июня в «Российской газете». Владимир Путин пообещал написать статью об причинах Второй мировой войны после того, как Европарламент принял резолюцию, осуждающую сталинизм и нацизм. Он заявил, что выводы авторов этого документа являются «безосновательной и беспардонной ложью».