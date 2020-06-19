Глава Азербайджана анонсировал начало поставок газа в ЕС

19.06.2020, 3:08, Новости дня

Азербайджан в ближайшее время начнет поставки газа в страны Евросоюза, сообщил глава республики Ильхам Алиев в ходе онлайн-саммита ЕС и «Восточного партнерства».

«Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны – члены Европейского союза природный газ», – приводит слова Алиева ТАСС.

Он отметил, что Азербайджан инициировал и финансировал строительство Южного газового коридора (ЮГК), представляющего собой интегрированную трубопроводную систему протяженностью 3,5 тысячи км, которая соединит республику с рынками ЕС. «Южный газовый коридор – проект энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации», – сказал Алиев, текст выступления которого распространила пресс-служба главы республики.

Он отметил, что Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана: на долю стран сообщества приходится почти 50% торговли республики. Алиев также сообщил, что переговоры по новому соглашению о партнерстве с ЕС вступили в завершающую фазу, а текст документа уже согласован на 90%.

Он отметил, что принятые в республике меры по борьбе с пандемией нового коронавируса позволили сохранить ситуацию под контролем и удержать потери на минимальном уровне. Алиев напомнил, что Азербайджан добровольно выделил Всемирной организации здравоохранения на борьбу с пандемией 10 млн долларов. Кроме того, Баку оказал гуманитарную помощь 29 государствам. «Мы планируем продолжить эту работу», – заключил азербайджанский лидер.

Напомним, в ноябре 2019 года Алиев уже анонсировал приход азербайджанского газа в Европу.

ЮГК протянется от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании. Он включает Южнокавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд останутся в Турции, а 10 млрд будут направляться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского энергоносителя в Европу по ЮГК запланировано на конец 2020 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз на Каспийском море с запасами 1,2 трлн кубометров.