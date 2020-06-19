Мнение: Глава, удаленная цензурой

19.06.2020, 2:35, Разное

Книжка моя “Страна утраченной эмпатии” после редактуры в издательстве “Эксмо” вышла… без одной главы. То есть одну из глав, присланных к ним в рукописи, они попросили… убрать. Сказали – да вы что, а вдруг на нас из-за этого в суд подадут?! Я был автор начинающий, книжка – первая. Так что проявил слабину – разрешил убрать. А она там так хорошо смотрелась – аккурат рядом с “Советской честью”!

Собственно, из-за этого там даже структурка немного поменялась – у меня там был подраздел “Честь совка”, из этих двух главок. А когда одна, по сути, ключевая – про самоуважение – накрылась, раздел оказался слишком куцым, пришлось от него отказаться. Я, кстати, так толком и не понял – что ж такого в той “опущенной” главе оказалось “криминального”?! Может, редактор захотела просто перестраховаться, из-за того, что в ней упоминаются “органы”?

Жаль, конечно. С другой стороны, было у меня и другое, более рациональное основание для сдержанности: я уже тогда видел, что для такого раздела, как “Честь (самоуважение) совка” и двух глав слишком мало. По сути, там должна была бы быть еще одна сквозная линия, такая же, как про эмпатию; потому что наш совок – это ведь Страна утерянной не только эмпатии, но и самоуважения. Причем еще неясно, какая потеря тут первична.

Так что во второе издание я хочу не только вернуть эту главку, но и вообще развернуть всю линию про самоуважение – там, возможно, выводы будут еще важнее, чем по эмпатии. А глава – вот она:

Самоуважение совка

Довольно давно один мой френд написал шокирующий своей откровенностью пост – и вот с тех пор он не идет у меня из головы. Я его даже заново отыскал в ФБ – а вы попробуйте в чертовом детище Цукерберга что-то найти, что было написано более чем 3 дня назад! Но нашел, перечитал. Пост вообще был про ментов – автор доказывал (как всегда убедительно, он вообще «золотое перо» и светлая голова), что в полициях-милициях глупо даже надеяться встретить благородных сыщиков типа «майоров томиных». Ментовка, типа, создана для того, чтобы бороться с отбросами общества силами других отбросов. Вот цитаты: «Полиция – это необходимое зло. На пьяного урода с ножом нам нужен сравнительно трезвый урод с дубьем. Полиция – отличный механизм утилизации отбросов общества, с постановкой отвратительной стороны человеческой натуры ему на службу», «когда “работа” состоит в избиении ближнего палкой – все параметры отрицательной селекции на месте», «только страх… оказаться в тюрьме – как-то удерживают их в человекообразном виде»… В общем, жестко, но в целом справедливо. А в качестве финального аргумента автор приводит такой эпизод из собственной жизни (без сомнения, правдивый):



«В 2009 году вашего покорного слугу пытались притянуть по 167-й статье (УК РФ, «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», до двух лет – прим. моё). Из этого ничего не вышло, потому что слуга знает 51-ю статью (Конституции, «Право не свидетельствовать против самого себя» – прим. моё) и пришел со своим адвокатом, но разок к дознавателю сходить пришлось.

Там я наблюдал такую картину: в кабинете дознавателей – 6 столов, за пятью – мужики, за одним девушка лет 25-ти. Я был на середине предложения: “В соответствии со статьей 51 Конститу…”, как в дверь вошел огромный подполковник.

Быстро и молча прошел к столу девушки, что-то сказал и так саданул с кулака в висок, что та даже не повалилась, вылетела со стула. Со словами типа: писульку свою в травме покажешь, животное – добавил с ноги по лицу.

Пятеро мужиков сидели тише воды, уткнувшись в бумаги. Пока подпол не проорался вволю, пока, смачно харкнув на девушку, не вышел – никто даже глаз не поднял.

Лишь убедившись, что опасность далеко – дознаватели помогли коллеге подняться и аккуратно, без лишнего шума, отвели умываться в туалет.

Со мной был очень опытный адвокат, сам в прошлом мент, когда мы покинули ОВД, на вопрос:

– Че это было???

Сказал:

– Просто забудь, езжай домой, никакая 51-я если что не поможет».

Конец истории.

В комментарии к этому посту я осторожно заметил, что все-таки в нем ощущается недосказанность. Да, автор показал на примере, как в помещении обычного ОВД под видом обычных ментов сидело, по выражению автора, пятеро «человекообразных скотов» – это верно; но вся ли это правда? Ведь из текста следует, что в помещении, помимо зверя-подпола, было на самом деле не 5, а 7 мужчин! И двое из них не были ментами – это был молодой парень-автор и его опытный адвокат. А они кто? Понимая, что вопрос может быть травмирующим, я постарался сформулировать как можно мягче, что-то вроде «я понимаю, что такие ситуации мучительно могут сказываться на самоуважении…»

На коммент френд быстро и, как показалось, довольно нервно ответил буквально так: «И при чем здесь самоуважение? Какие мои опции? Прийти на допрос по 167-й и тут же уехать в свои 17 лет на малолетку по 318-й?» (статья 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти», до 5 лет) .

Он явно не хотел даже сейчас, через почти 10 лет, признавать СЕБЯ тоже участником той сцены – нет, только наблюдателем! Умный, тонкий, очень свободно, даже парадоксально мыслящий френд. Он все пересказал, отправил в паблик – только чтобы показать и обосновать – какие же скоты менты, и особенно те, кто сидел тогда с ним в той проклятой комнате.

Итак, кейс химически чистый. Огромный полковник, в присутствии пяти (на самом деле семи) мужчин, беспричинно зверски избивает девушку-дознавательницу, попутно ее оскорбляет и унижает. Один из участников сцены, молодой хипстер, вполне справедливо считает, что просто сидеть и молчать в такой ситуации, засунув языки себе в задницу, могут только скоты и подонки. К коим он всех ментов, собственно, и причисляет, имея на сей счет даже целую теорию – и с удовлетворением отмечает, что данный практический случай его теорию полностью подтверждает. Такой своего рода «восторг естествоиспытателя» – ура, подтвердилось!!

Но при этом хипстер старательно не замечает, что он сам в этой ситуации повел себя точно так же – то есть, в его же собственном определении, как скот и подонок. Как он совмещает в своем сознании эти два факта?! «Они вели себя как подонки, а я, хоть я и вел себя точно так же, совсем не подонок». Почему? А потому, оказывается, что на его месте «выступать» было бы очень чревато – полкан-беспредельщик вполне мог бы в таком случае и нашего хипстера привлечь по беспределу (вот и опытный адвокат то же самое подтвердил).

Основательны ли были опасения хипстера? Все мы знаем, что такое наши родные ментовки – вполне возможно, что да, «прямая и явная угроза», если бы он только попробовал бы что-то вякнуть, действительно была. «И 51-я статья бы не помогла».

Но почему ж тогда не применить ту же логику и к пяти другим мужчинам-дознавателям, сидевшим в кабинете? Они-то, по всей видимости, давно работают с тем полковником и хорошо знают, чего от него ждать. Если промолчали – значит, знают, любые попытки «возбухнуть» будут чреваты и для них самих? Без сомнения, так.

Так почему ж тогда не оправдать и их тоже? То есть не признать, что никаких скотов и подонков в той комнате (ну разве что за исключением полковника) не было?

Есть, впрочем, и второй вариант объяснения ситуации: сказать, что скотами в той комнате были все (ах, да за исключением избитой девушки-жертвы), все 8 мужиков… но это, так сказать, нормально, ведь у всех – ну опять же, наверно, кроме полковника – были уважительные причины вести себя по-скотски (то есть не вступаться за девушку, которую избивают у тебя на глазах).

Какой вариант принять? Наш хипстер, мой френд, не захотел – как мы видим – принять ни ту, ни другую версию. Но ведь ЗАЧЕМ-ТО он эту историю рассказал. Фактически, он подставился.

И я думаю, это потому, что здесь все на самом деле очень серьезно. Френд попал молодым под эту ситуацию, как под поезд. Именно поэтому он помнит ее так хорошо и через 10 лет.

Я очень ему сочувствую, но сочувствие мое бессильно. Та сцена в провинциальной ментовке, которую перед хипстером разыграли, как в каком-то гребаном спектакле – загнала его в очень страшную ловушку: в экзистенциальную ситуацию. «Дилемма существования», чет или нечет, пан или пропал. Ситуация, в которой нет «хороших решений», но тем не менее необходимо делать выбор. Быстро, здесь и сейчас.

Полкан-горилла избивает девушку. Место инфернальное, точнее, самая граница ада – ментовка начала «десятых»; ошибка уже то, что ты вообще там оказался, но ты напряжен, потому что знаешь – еще один неверный шаг, и ты проваливаешься ТУДА, внутрь.

Что делать хипстеру – вступиться или промолчать? Беда хипстера в том, что он ЗНАЕТ: молчание в такой ситуации недостойно. Это трусость. Это западло. Молчат в такой ситуации скоты. И подлецы. А он же не подлец!

Сказать полкану хоть что-то? «Что вы делаете?» Или «Как вы смеете?» Или хотя бы «Оставь ее в покое!»

Хипстер ведь не побоялся, что полкан его «тоже побьет». Он сам из местной шпаны, для него получить по морде – не такое уж великое дело, он не пай-мальчик, отнюдь. Но он боится встать и что-то сказать, потому что боится, что полкан его ЗАГНОБИТ. У парня большие планы на жизнь, он вовсе не хочет в колонию на 5 лет, откуда можно выйти переломанным и с туберкулезом (а можно и вовсе не выйти – мы же в России, моя дорогая).

Ситуация экзистенциального выбора. Ни с того ни с сего, ниоткуда.

Как мы знаем, наш приятель-хипстер предпочел промолчать. Кто сможет его осудить за его выбор? У кого поднимется рука?

Но он, без сомнения, именно с того момента потерял самоуважение. То есть САМ ДЛЯ СЕБЯ стал скотом.

Казалось бы, ерунда. Но главная пакость экзистенциальных ситуаций в том, что принятые в ней решения необратимы. Самоуважение теряется, и вернуть его невозможно.

Человек без самоуважения – это подлец. Вылечить это, к сожалению, нельзя.