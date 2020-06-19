Мнение: Франция будет готовиться к “симметричной” войне

19.06.2020, 2:30, Разное

Минутка французского военного алармизма.

Le Monde: французская армия отныне готовится к войне с «симметричным» противником

Глава генштаба французской армии Тьерри Буркхард заявил, что вооружённые силы страны начинают готовиться к возможным столкновениям с вооружёнными силами других государств, сообщает Le Monde. Особую ставку, по мнению генерала, надо сделать на современном вооружении, в том числе кибер- и информационном оружии, которые помогут бороться с дезинформацией.

Глава генштаба сухопутных войск Франции генерал Тьерри Буркхард считает, что Европа сейчас «окружена» милитаризованными государствами, что в будущем может привести к столкновениям между странами, пишет Le Monde. Главнокомандующий, назначенный в июле 2019 года, впервые провёл пресс-конференцию и разъяснил пункты своего «стратегического плана» на десять лет.

Буркхард вспоминает военные действия Запада в Афганистане в 2010 годах как «период, когда мы снова открыли жестокость войны». Хотя талибы не представляли реальную опасность для Франции, этот опыт позволил значительно повысить боеспособность французской армии, считает генерал. Сейчас, по его мнению, на место подавления восстаний приходят новые, «симметричные» противостояния «государства против государства». Разделение зон влияния в Ливии между Турцией и Россией показывает, что такие столкновения могут начаться раньше, чем планировалось, и недалеко от Франции. Глава французской армии считает, что Европа «окружена» государствами, которые не скрываясь идут по пути милитаризации. Они испытывают на прочность военную защиту Европы и не боятся прибегать к конфликтам, любой из которых, как объяснил Буркхард в видео для военнослужащих, может привести к «неконтролируемой эскалации военных действий».

В такой оценке французский штаб следует анализу НАТО, подчёркивает издание. Несколько месяцев назад один из сотрудников организации заявил, что «будущее столкновение с Россией наступит не в результате вторжения, а, возможно, из-за ошибки в расчётах». В связи с этим эксперт посоветовал французским сухопутным войскам сконцентрироваться на своих возможностях для сдерживания противника: постоянно проводить испытания и внедрять инновационные технологии, проверять оперативную совместимость и системы противоракетной обороны, а также обеспечить защитой свои системы командования.

Так, чтобы не дать Пекину захватить острова Глорьёз у входа в Мозамбикский пролив или покуситься на интересы Франции в Тихом океане, необходимо показать, что французское командование в этом регионе располагает средствами для отражения атаки в случае необходимости, поясняет генерал. Согласно исследованию Французского института международных отношений, проведённого в начале 2020 года по заданию главного штаба, передовые базы Франции находятся в уязвимом положении. В скором времени для их усиления в Новую Каледонию отправят бронетранспортёры.

Тьерри Буркхард подчёркивает, что в такой геостратегической ситуации необходимо к 2030 году «усилить сухопутную армию, чтобы быть готовыми сразу к самым трудным столкновениям». По его словам, речь не идёт о том, чтобы «повторить май 1940 года», потому что нужно лучше сочетать новое кибер- и информационное оружие. «Информация и дезинформация стали чрезвычайно мощным оружием», — утверждает генерал.

В связи с этим сложности вызывает то, что «ассиметричная» борьба с джихадистами далека от завершения. В операции «Бархан» задействовано 5,1 тыс. солдат, лишённых современного оружия. Таким образом, Франции необходимо наладить подготовку и вооружение своей армии. В 2023 году впервые с холодной войны на этой территории пройдут учения, возможно, с участием союзников. Также Буркхард подчеркнул, что французские сухопутные войска должны лучше сотрудничать с другими подразделениями национальных или союзнических вооружённых сил.

В то же время из-за коронавируса был отложен призыв на службу: как сообщает французская газета, последствия такой задержки не удастся нагнать. Подготовка солдат, и так слабая, также была отложена. В начале мая, выступая перед депутатами, генерал Буркхард признал, что французская армия недостаточно многочисленна, чтобы параллельно участвовать в крупных конфликтах и масштабном внутреннем кризисе, а использование её для раздачи масок не обойдётся без последствий.

Другой проблемой является наследство реформ 2008 и 2017 годов, которые поставили армию в бюрократические тиски, снижающие моральный дух армии. На это накладывается система обороны, которую широко критикуют военачальники: созданная по модели предприятия, она не предполагает создавать запас военной техники, оружия и боеприпасов. В армии, особенно сухопутных войсках, не хватает вооружения. В рамках своего плана Буркхард предполагает провести оптимизацию находящихся в его распоряжении средств, а также переписать солдатский кодекс, который теперь станет «кодексом чести», пишет Le Monde.

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-18/Le-Monde-francuzskaya-armiya-otnine – цинк

Эх, а помните времена, когда "эксперты" рассказывали, что время крупных войн ушло в прошлое – в будущем мир ждут небольшие локальные конфликты, где высокопрофессиональные и высокотехнологические армии будут обеспечивать победу в краткосрочных столкновениях.

Теперь же мы видим, французский Генштаб рассказывающий о кольце врагов милитаризированных стран и угрозу симметричной войны.

Мы видим масштабную кораблестроительную программу в Китае.

На наших глазах КНДР стала ядерной державой.

В России воссоздаются армии и корпуса.

Наблюдается рекордный рост оборонного бюджета в США.

Распространяется турецкая экспансию на Ближнем Востоке и Северной Африке.

На границе Индии и Китая солдаты массово убивают друг друга камнями и дубинками.

И все это под соусом новой гонки вооружений, разрушения текущей архитектуры международной безопасности и контроля над вооружениями на фоне роста оборонных расходов и рынка оружия.

Прекрасный новый мир оказалася совсем не таким, каким он представлялся даже 10 лет назад.

В 2020-м году это стало особенно наглядно. Но никто и не говорил, что разрушение поздневашингтонского мироустройства будет безболезненным процессом.

PS. Стоит отметить, что Талибан не представлял, не представляет и не будет представлять опасности для Франции, что конечно не помешало Франции влезть в Афганскую авантюру США и много лет соучаствовать в оккупации этой страны. Если бы не влезали в американскую авантюру, то и поводов жаловаться на "жестокости войны" и трудности подавления восстаний.

Точно также Франция влезла в сирийскую войну, откуда лишь недавно бесславно выползла.

Про Ливию можно и не говорить, учитывая роль Франции в разрушении этой страны и формировании на ее территории социального ада.

Столь алармистские оценки французского Генштаба, как представляется, вызваны ситуацией в Ливии, когда одной дипломатии для поддержки интересов Франции оказалось мало, но в случае перехода к силовым действиям, Франция из привычной "войны по доверенности" с помощью "Иностранного Легиона" или ЧВК, оказалась перед лицом возможности столкновения с турецкими вооруженными силами, которые формально являются ее "союзниками", которых Франция официально объявила агрессорами. Эта ситуация очевидно не планировалась и для Франции эта новая ситуация оказалась неприятным сюрпризом. Отсюда и несколько истеричные заявления МИД Франции и французского Генштаба, в которых читается в первую очередь раздражение тем, как идут дела в Ливии. Авантюризм Эрдогана, который ранее проявлялся в Ираке и Сирии, ныне затронул сферы влияния ряда европейских государств и далекая проблема, которая должна была быть проблемой Асада или России, внезапно оказалась проблемой Афин и Парижа, которые синхронно начали рассуждать про возможность столкновений с регулярной армией другого государства. Само собой с Россией и Китаем, ибо так велит Вашингтон, а с другой стороны Турция, которая совсем обнаглелал и не уважает интересы "союзников по НАТО". Но ситуация такова, что такие противоречия после краха американского глобалистского проекта будут только множиться – они будут касаться как внешних оппонентов "западного мира", так и отдельных составных его элементов, которые пока что находятся внутри системы.

PS2. И еще один интересный момент. Про отдельную европейскую армию французский Генштаб даже не заикается. Это многое говорит о "независимой" оборонной политике Франции, которая как и ранее зависима от НАТОвских евроатлантических структур ориентированных на США.