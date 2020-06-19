Замглавы Ульяновска арестован на два месяца

19.06.2020, 2:18, Новости дня

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца первого заместителя главы города Михаила Сычева.

Чиновник стал фигурантом уголовного дела об афере с муниципальной недвижимостью, в том числе — с историческим памятником стоимостью в десятки миллионов рублей, напоминает телеканал "Россия 24". Через серую схему здание за бесценок перешло из городской собственности к одному из крупных бизнесменов Ульяновска.

Расследование обещает быть одним из самых скандальных в регионе. Тот самый бизнесмен, который фигурирует в деле, неожиданно скончался несколько дней назад. По некоторым данным, он мог покончить с собой. Сычев останется под стражей до 15 августа.