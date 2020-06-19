 

Дуров пообещал рост скорости работы мобильных приложений Telegram

19.06.2020, 2:16, Новости дня

После разблокировки Telegram на территории РФ скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

«В плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», – заверил основатель мессенджера.

Он также выразил уверенность, что разблокировка Telegram «станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». «Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и РФ сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», – отметил Дуров.

«Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением. Надеюсь, что оно долгосрочно. Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляло нашу команду все это время», – подытожил Дуров.

Накануне Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram на территории России. В ведомстве позитивно оценили высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме Никита Куликов объяснил решение Роскомнадзора о снятии ограничений с Telegram.

Комментируя решение ведомства, юрист Александр Журавлев сообщил газете ВЗГЛЯД, что при желании Роскомнадзор может вновь заблокировать мессенджер.

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы, удовлетворив иск Роскомнадзора, решил заблокировать Telegram. Это произошло после того, как руководство мессенджера отказалось идти на уступки спецслужбам. В Telegram заявляли об отсутствии технической возможности предоставить ФСБ ключи шифрования, однако не привели доказательств этого.



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