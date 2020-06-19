 

Гиркин заявил, что ищет работу

19.06.2020, 2:15, Новости дня

Бывший “министр обороны ДНР”, обвиняемый по делу о гибели рейса MH17, Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил на своей странице в соцсети “ВКонтакте”, что скоро будет безработным.

“Начинаю искать новую работу. На нынешней мне (со всем уважением) сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой (с сотнями сотрудников) более не в состоянии”, – написал Гиркин.

Он не уточнил, где работает.

Под руководством Гиркина 12 апреля 2014 года боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля банда перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя “министром обороны ДНР”. В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Является одним из четырех обвиняемых на процессе о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Суд проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Умерла вдова племянника Николая II

11.06 / Эксперт: Социальные гарантии в Конституции защитят самых уязвимых

05.06 / Cенаторы предлагают ужесточить санкции против «Северного потока-2»

13.05 / Дело Мамаева и Кокорина отправлено на пересмотр

10.04 / В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Коневу в Праге

14.04 / В мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса, три из них уже тестируют на людях

21.05 / Die Welt – карантин привёл к резкому спаду вредных выбросов — однако эффект может оказаться недолговечным

02.06 / Владельцем «Академика Черского» оказался фонд из Самары

19.04 / Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

05.06 / Укравшего 4 рулона обоев жителя Екатеринбурга застрелил СОБР. СК возбудил против убитого уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска