 

В Минске сторонники оппозиции более шести часов стояли в живой цепи в знак протеста. Видео

19.06.2020, 2:15, Новости дня

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Видео: Радыё Свабода / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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