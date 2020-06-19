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19.06.2020, 2:05, Разное

На 59-м году жизни скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который в конце мая попал в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом агентству РИА Новости сообщил нынешний глава региона Олег Николаев.

В последнее время Игнатьев находился на аппарате ЭКМО, который насыщает кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. По словам источника Интерфакса, у бывшего чиновника был коронавирус, он лечился в одной из больниц Петербурга.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. В январе глава региона призвал «мочить» критикующих власть журналистов и блогеров, а спустя несколько дней заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин. После этого его исключили из «Единой России», а президент Владимир Путин уволил его с должности в связи с утратой доверия. Игнатьев подал иск к главе государства, пытаясь оспорить решение о своей отставке.

Источник: Новая газета



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