 

Не любит многосторонний формат — Libération анализирует выход Трампа из ключевых договоров

19.06.2020, 1:54, Новости дня

При Дональде Трампа США вышли из ключевых международных договоров по контролю над вооружениями, обычными и ядерными. Как пишет Libération, это связано, в том числе, с желанием аннулировать достижения Обамы, но также говорит о нелюбви Трампа в принципе к многостороннему формату.


Reuters

Договор о ядерном разоружении РСМД, договор по контролю над вооружениями «Открытое небо», договор о нераспространении ядерного оружия с Ираном — автор статьи в Libération перечисляет все важнейшие договоры, из которых администрация Трампа вышла за два года. К ним прибавляется СНВ-III, переговоры о продлении которого остановлены, а также угрозы со стороны США, пусть и неофициальные, снова начать ядерные испытания в нарушение моратория.

По словам экспертов, дело в том, что Трамп хочет избавиться от всего наследия Обамы. И СНВ-III, и иранская сделка были достижениями предыдущего американского президента. Но также у Трампа просматривается тенденция отказываться от многостороннего формата в принципе. И поддерживают её ближайшие соратники американского президента, в том числе бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

К этой идеологии недоверия добавляется стремление отвечать «зуб за зуб» — как в случае с РСМД, в рамках которого РФ якобы создала ракету, которая не соответствует договору.

Вашингтон хочет, чтобы у него были свободные руки, учитывая возвращение противостояния между державами, и тем более с Китаем. Пекин занимается модернизацией своего ядерного арсенала и впервые разрабатывает «ядерную триаду», которая состоит из ракет наземного базирования, морского и самолётов, способных нести ядерный боезаряд.

Но Китай в договоры по контролю над вооружениями не входит. И при этом и в США, и в РФ некоторые считают, что эти условия соглашений устарели.

Впрочем, арсеналы у стран очень разные, отмечает автор статьи. У США и РФ больше 6 тыс. единиц ядерного оружия, а у Китая — меньше 300. И поэтому соглашение об их сокращении будет весьма асимметричным. Найти эквиваленты очень сложно, а вся история подобных договоров основана на принципе паритета, пишет Libération.



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