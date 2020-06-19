Мнение: Для кого Путин написал статью?

19.06.2020, 1:50, Разное

Издающийся с 1985 года американский консервативный журнал о международной политике National Interest опубликовал статью Владимира Путина о Второй мировой войне.

На шести страницах журнала Путин написал много чего интересного. Объяснил, почему россияне так трепетно относятся к празднованию дня Победы 9 мая. Дал оценку пакту Молотова-Риббентропа, мол, нельзя забывать и об ответственности Франции и Великобритании, которые не оказали военную помощь Польше, когда туда вторглись немецкие войска. Назвал законным присоединение к СССР Эстонии, Латвии и Литвы. Путин подчеркнул, что «пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате. Мы будем твердо отстаивать истину, основанную на документально подтвержденных исторических фактах»….

Но мне не понятно, зачем Путин опубликовал статью в журнале, который выходит тиражом 6000 экземпляров? Больше никто не брался публиковать?

Правда, завтра версия путинской статьи будет опубликована на русском языке в «Российской газете».

На снимке: Путин пишет статью для американского журнала, фотография отсюда