 

Мнение: Самый смешной анекдот за последние годы – “У вас иконки есть?”

19.06.2020, 1:42, Разное

Анекдот рассказали. Пожалуй, лучший за последние годы. Смешной неимоверно, на мой вкус. Вкусы у всех разные. Но кому рассказывал, все чуть не падали от смеха. Хотя чувство смешного – сложное. У меня есть товарищ, уверен, что у него есть чувство юмора. А его нет. Совсем. И другой. Считает, что не понимает юмор. А как скажет что-то, я в покате.

Итак, собственно, анекдот.

– У вас иконки есть?
– Нет.
– А свечи?
– Тоже нет?
– Лампадки, может быть?
– Молодой человек, у нас нет ничего святого! Это администрация президента!

Вроде бы, оппозиционный анекдот, а смешно. И потом – кто вам сказал, что это – администрация российского президента. Может, президента какой-то другой страны. USA, например. У Трампа администрация ох и лютая!

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Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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